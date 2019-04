Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Uniper von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Aussichten für den Kraftwerksbetreiber hätten sich jüngst zusehends verdüstert, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Fundamental sei die Aktie nur 22 Euro wert. Aber selbst mit einem 3-Euro-Aufschlag für eine etwaige engere Verbindung mit der finnischen Fortum berge das Papier Abwärtspotenzial./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 00:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 00:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-04-26/08:58

ISIN: DE000UNSE018