In den letzten Tagen verlor die Erholungsbewegung bei der ProSiebenSat.1 Aktie deutlich an Schwung. Nach dem Anstieg von 12,61 Euro auf 14,86 Euro brachte dies dem MDAX-notierten Medientitel schon am Mittwoch Verluste ein. Gestern beschleunigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...