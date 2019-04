Die Aktienmärkte weltweit haben derzeit vor allem Unternehmensbilanzen zu verarbeiten. Auch heute stehen diverse Quartalszahlen im Mittelpunkt. Sowohl in den USA als auch in Deutschland haben mehrere Schwergewichte Einblick in ihre Bücher gewährt.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, 3M, Intel, Tesla, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Bayer, Wirecard und Daimler. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.