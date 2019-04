Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Innogy von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Aktienkurs des künftig zwischen Eon und RWE aufgeteilten Ökostromanbieters werde derzeit von der Erwartung getrieben, dass Eon die restlichen Innogy-Minderheitsaktionäre zwangsabfinden werde, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass er trotz gesenkter Gewinnprognosen sein Kursziel erhöht habe, reflektiere den Umstand, dass die Aktie derzeit auf dem Niveau des Dividendenabschlags gehandelt werde./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 00:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 00:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-26/09:19

ISIN: DE000A2AADD2