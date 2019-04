Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta009/26.04.2019/08:55) - Stockholm, Schweden (26. April 2019) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des schnell wachsenden schwedischen FinTech-Unternehmens Sprinkle AB unterzeichnet. Sprinkle AB ist seit der Gründung sowohl organisch, als auch durch Übernahmen stark gewachsen und verfügt über ein globales Netzwerk von Kunden und Investoren.



Der Kaufpreis von maximal 680 Millionen Aktien von Stockholm IT Ventures werden auf Grundlage bestehender Beschlüsse emittiert. Die Übertragung der Aktien soll in zwei Schritten erfolgen, der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten Wochen erwartet.



Die Geschäftsaktivitäten von Sprinkle AB sind sowohl von einer starken Nachhaltigkeitsperspektive geprägt, als auch global durch das Geschäftsmodell Sprinkle Fusion Power positioniert, das die einzelnen Unternehmen unter einem IT- und Managementsystem zusammenfasst. Durch den Austausch von Wissen, Technologien und Ressourcen schafft Sprinkle einen Mehrwert für Kunden und Aktionäre. Dank der Integration von Artificial Intelligence und Blockchain Technologie, sowie der Entwicklung proprietärer Technologien, einschliesslich des Kryptowährungstoken LIBER8, verschiedener Sicherheits-Token und mobilen Anwendungslösungen, ist Sprinkle ein Pionier in der Fintech 2.0-Branche.



Sprinkle AB verfügt über weitere komplementäre Geschäftsbereiche wie Sprinkle Media mit einer fundierten journalistischen und medialen Kompetenz. Ein weiteres Kerngeschäft ist Raise Reach by Sprinkle, eine führende Crowdfunding-Plattform, die kapitalsuchenden Unternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, die verschiedenen Prozesse beim Ablauf einer Funding-Kampagne abzubilden, unabhängig davon, ob Unternehmen planen, eine Medienkampagnen durchzuführen, die Notierung an einer Börse anstreben, eine Kapitalerhöhung durchführen oder die Aktionärsbasis verstärken wollen.



Zudem ist Sprinkle AB auch in Afrika durch seine Geschäfteinheit Blockhomes in Burundi aktiv. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Anwendung erneuerbarer Energien, den Zugang zu Highspeed-Internet und Konzepte für nachhaltiges Wohnen und Tourismus. Gleichzeitig werden moderne Geschäftsanwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie entwickelt und aufgebaut.



Sprinkle AB ist profitabel und verfügt über ein finanziell erfolgreiches und schnell wachsendes Geschäftsmodell. Durch die Integration in die SITV-Gruppe wird die konsolidierte Profitabilität, sowie die Eigenkapitalposition des Konzerns deutlich verbessert.



"Wir bei Sprinkle freuen uns auf Stockholm IT Ventures. Nicht nur ihr Unternehmertum, sondern auch das bestehende Know-how, ihre Führungsstärke und das Portfolio an Kryptowährungsprodukten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind, begeistert uns. Durch die Zusammenarbeit mit Stockholm IT Ventures kann Sprinkle in den schnell wachsenden Kryptowährungs- und Blockchain-Märkten als Unternehmen nun viel schneller vermarktet werden. Stockholm IT Ventures wird die grossen Marketing- und Investorenkanäle von Sprinkle nutzen, wodurch für beide Unternehmen eine echte Win-Win-Situation entsteht. "- Ian Cassiman, CEO der Sprinkle AB.



"Wir freuen uns darauf, Sprinkle in der SITV-Unternehmensfamilie willkommen zu heissen und eng mit dem Sprinkle-Team zusammenzuarbeiten. Wir sehen grossen Mehrwert in den Dienstleistungen, die Sprinkle AB durch sein Investment-Netzwerk und seine Marketing-Erfahrung bietet. Mit der Akquisition von Sprinkle AB sind wir auf dem besten Weg, führend auf dem Markt von Fintech 2.0 zu werden. "- Bert Scheen, CEO von Stockholm IT Ventures AB.



Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Kürzel SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen ist auf saubere und effiziente, kostengünstige Energiegewinnung, Kryptowährung, Produktion und verwandte FinTech- und Blockchain-Technologien spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.stockholmit.co. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



