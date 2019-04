Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte gestern die am Mittwoch gestartete Zwischenkorrektur weiter fort und setzte am Nachmittag scharf an die Hochs der letzten Woche und die alte Trendkanaloberkante zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...