HWA AG erzielt Rekordumsatz im Jahr 2018 DGAP-News: HWA AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung HWA AG erzielt Rekordumsatz im Jahr 2018 26.04.2019 / 09:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HWA AG erzielt Rekordumsatz im Jahr 2018 - Umsatzrekord in 2018 - Ziele bei Umsatz und Ergebnis erfüllt - Solider Ausblick für 2019 - Kapitalerhöhung vollständig platziert - Dividendenvorschlag von 37 Cent je Aktie für das Jahr 2018 Affalterbach, 26. April 2019 - Die HWA AG erzielte im Jahr 2018 einen Rekordumsatz. Beim Umsatz wurden die eigenen Erwartungen leicht übererfüllt und auf der Ertragsseite wurde die Vorgabe knapp erreicht. Erstmals in der Geschichte des Rennsportunternehmens konnte der Umsatz die Marke von 100 Millionen Euro überschreiten. 2018 betrug der Umsatz im Konzern 101,2 Millionen Euro nach 96,3 Millionen Euro im Vorjahr. Die Gesamtleistung der HWA AG erreichte einen neuen Rekordwert von 112,9 Millionen Euro nach 97,4 Millionen Euro im Jahr 2017. Das Konzern-EBIT verbesserte sich wie geplant von 1,9 auf 5,3 Millionen Euro. Das entspricht einer EBIT-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 4,7 % und lag damit leicht unter dem Zielniveau von mindestens 5 %. Der Gewinn nach Steuern und Zinsen im Konzern verbesserte sich 0,5 auf nunmehr 3,4 Millionen Euro. Das Jahr 2018 ist insgesamt für die HWA AG erfolgreich verlaufen. Beide Segmente, Automobilrennsport und Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten, haben zum positiven Geschäftsverlauf des Jahres 2018 beigetragen. In sportlicher Hinsicht feierte das Unternehmen in der DTM einen großen Erfolg. 2018 konnte die HWA AG die Fahrer- sowie Team und Markenwertung gewinnen. Nach einer überaus erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Daimler AG von mehr als 30 Jahren in der DTM endete die DTM-Ära von Mercedes-Benz gemeinsam mit der HWA mit Ablauf des vergangenen Geschäftsjahres. Im Dezember 2018 erfolgte im Automobilrennsport das Debüt der HWA AG in der Formel E. Weiterhin auf Wachstumskurs befindet sich das Segment Fahrzeug/Fahrzeugkomponenten. Treiber ist die unveränderte Zusammenarbeit mit der Mercedes-AMG GmbH in deren Kundensportaktivitäten sowie die Auslieferung des Mercedes-AMG GT4. Mit diesem Rennfahrzeug wird eine größere Zielgruppe an Amateur- und Profifahrern sowie Teams adressiert. Das Projekt entwickelt sich weiterhin erfolgreich. Die HWA AG ist zuversichtlich den positiven Trend des Jahres 2018 fortzusetzen. Aufgrund des Wegfalls von wesentlichen Erlösen in den Motorsportaktivitäten in der Rennserie DTM, ist es im Jahr 2019 eine Herausforderung dies zu kompensieren. Derzeit ist der Vorstand zuversichtlich, dass der Wegfall durch neue Erlösströme weitgehend kompensiert werden kann. Nennenswerte Umsätze sind beispielsweise aus dem Engagement in der Rennserie Formel E zu erwarten. Des Weiteren nimmt die HWA AG mit eigenem Team in der Rennserie Formel 3 und in der Formel 2 zusammen mit einem Kooperationspartner teil. Über das Joint-Venture Vynamic GmbH wird die HWA AG auch in 2019 an der DTM teilnehmen. Eine weitere Steigerung des Umsatzes wird im Bereich Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten für das laufende Jahr erwartet. Das aktuelle Umfeld im Bereich Rennsport ist unverändert positiv. Von einer negativen Entwicklung der allgemeinen Autoindustrie spürt das Unternehmen bislang keine Auswirkungen. Für den Konzern erwartet die HWA AG im Jahr 2019 eine weitere Verbesserung der Umsätze. Das ist vor dem Hintergrund des vollständigen Umsatzwegfalls mit der Daimler AG in der DTM sehr beachtlich. Das EBIT im Einzelabschluss der HWA AG soll sich in diesem Jahr weiter verbessern. Operativ wird das Konzern-EBIT in 2019 allerdings durch die anteilige Konsolidierung der Vynamic GmbH negativ beeinflusst. Das Joint-Venture wird im Jahr 1 ihres Bestehens noch einen operativen Verlust ausweisen. 2020 werden Gewinnbeiträge erwartet, die einen positiven Effekt auf das Konzern-EBIT im kommenden Jahr haben sollten. Die HWA konnte im Zeitraum von 10 Jahren ihren gesamten Umsatz um fast 60 % steigern, obwohl das Segment Automobilrennsport in dieser Periode kein Wachstum erzeugte. Im Zuge des Wachstums und zur Stärkung des Eigenkapitals hat der Vorstand im Dezember 2018 entschieden, eine Kapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals durchzuführen. Es handelt sich hierbei um die erste Kapitalmaßnahme seit der Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im April 2007 an. Mit dem damaligen Gang an die Börse war ebenfalls keine Kapitalerhöhung verbunden. Diese Kapitalerhöhung wurde nunmehr im April vollzogen. Insgesamt wurden 511.500 neue Aktien zu einem Preis von 13,87 Euro je Aktie platziert. Aus der Emission ergibt sich ein Erlös von brutto knapp 7,1 Millionen Euro, der aufgrund geringer Kosten in Verbindung mit dieser Kapitalmaßnahme somit fast vollständig der HWA AG zufließt. Die Kapitalerhöhung wurde von der Aufrecht GmbH sowie der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH ("DMB") gezeichnet. Die Aufrecht GmbH wird durch Hans Werner Aufrecht vertreten und die DMB durch Willibald Dörflinger. Beide Herren zählen bereits zu den Großaktionären der HWA AG und sind zudem Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Auf Basis der bisherigen Dividendenpolitik des Unternehmens bis zu 50 % des Jahresüberschusses an die Anteilseigner auszuschütten, werden Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende für das Jahr 2018 in Höhe von 37 Cent je Aktie auszuschütten. Die HWA AG wird den Jahres- und Konzernabschluss 2018 im Mai 2019 veröffentlichen. Ansprechpartner Investor Relations/Presse HWA AG Volker Glaser Benzstraße 8 71563 Affalterbach Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279 Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111 ir@hwaag.com www.hwaag.com Unternehmensprofil HWA AG Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen. 26.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HWA AG Benzstraße 8 71563 Affalterbach Deutschland Telefon: +49 (0)7144 87 17-279 Fax: +49 (0)7144 87 18-111 E-Mail: ir@hwaag.com Internet: http://www.hwaag.com ISIN: DE000A0LR4P1 WKN: A0LR4P Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803809 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803809 26.04.2019 ISIN DE000A0LR4P1 AXC0094 2019-04-26/09:35