FNN Fachkongress ZMP - Leipzig 15.-16. Mai 2019 - Halle 1, Stand 56 Modular, transparent und hochsicher: Mit ihrer neuen Komplettlösung für das Submetering bilden GWAdriga und varys, der in Jena ansässige Software- und Abrechnungsdienstleister für die Immobilien- und Energieversorgungswirtschaft, jetzt den gesamten wohnungswirtschaftlichen Meter-to-Cash-Prozess gemeinsam und integriert über das Smart-Meter-Gateway ab. Die neue Lösung umfasst sämtliche Leistungen eines Submetering im White-Label - von ausgewählten Teilleistungen bis hin zum kompletten Heizkostenabrechnungsprozess. "Zielgruppen sind die Wohnungswirtschaft und Versorgungsunternehmen, die z.B. mithilfe des Liegenschaftsmodells neue Geschäftsfelder erschließen oder Ihre Wertschöpfung erweitern wollen", erläutern Dr. Ralfdieter Füller, Geschäftsführer von GWAdriga, und Marco Frommann, Geschäftsführer von varys. Im ersten Schritt wurden dazu die technischen Systeme von GWAdriga und varys integriert. Neben den Wärmeverbrauchswerten können dabei auch die Verbrauchswerte von Warm- und Kaltwasser ausgelesen, rechtssicher über das Gateway übertragen und für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung herangezogen werden. GWAdriga und varys präsentieren ihre neue Lösung erstmals auf dem FFN Fachkongress ZMP in Leipzig. CLS oder LMN? - CLS und LMN! Übermittelt werden die Verbrauchsdaten aus digitalen Heizkostenverteilern, Wasser- und Wärmezählern über die LMN-Schnittstelle (Local Metering Network). Damit wird eine nach MsbG rechtssichere und ganzheitliche Lösung für Bündelangebote geschaffen, mit der sowohl ein Mehrsparten-Messstellenbetrieb über LMN als auch Mehrwert- und smarte Gebäudedienste über CLS abgebildet werden können. Die entsprechende Prozessintegration hat GWAdriga bereits im Rahmen ihres Mehrsparten-Metering-Labors getestet und etabliert. Somit stehen hier praktisch erprobte Szenarien mit unterschiedlichen Integrationslösungen per LMN- und CLS- Schnittstelle zur Verfügung. Der ermittelte Energie- und Wasserverbrauch jeder Wohneinheit werden über das Gateway online in das Abrechnungssystem der varys übertragen und dort unmittelbar weiterverarbeitet. Große Immobilien mit einer Vielzahl an Submetering-Messgeräten können zudem mittels datenverschlüsselnder Repeater sicher erschlossen werden. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de - www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH - Marco Frommann Rudolstädter Straße 39 - 07745 Jena Tel.: +49 3641 3108-100 info@varys.de - www.varys.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 550.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist. varys Die in Jena ansässige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Jena agiert seit mehr als 10 Jahren als unabhängiger Mess- und Abrechnungsdienstleister für Heiz-, Warm- und Kaltwasserkosten für Unternehmen in der Wohnungswirtschaft und Energieversorgung. varys unterstützt bei der Beschaffung und Ausstattung mit Messtechnik sowie bei der Erfassung und Abrechnung von Verbrauchswerten. Mit dem Softwaresystem varyheat hält das Unternehmen ein ganzheitliches System zur eigenständigen Heizkostenabrechnung sowie zum Geräte- und Vertragsmanagement vor. Stadtwerken und Energieversorgern bietet varys zudem sämtliche Leistungen eines Submetering als White Label Lösung an - von ausgewählten Teilleistungen bis hin zum kompletten Heizkostenabrechnungsprozess. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

