Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das Geldhaus mache nur sehr langsame Fortschritte bei den Renditen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Kostensenkungen reichten noch nicht aus./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 03:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-04-26/10:14

ISIN: DE0005140008