Die Commerzbank hat Klöckner & Co nach gekapptem Gewinnziel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 7,50 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Stahlhändlers habe ihn nicht sehr überrascht, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neue Zielsetzung scheine aber immer noch davon auszugehen, dass sich die Stahlpreise und die Automobilmärkte im zweiten Halbjahr stabilisierten. Es gebe für jene, die an ein solches Szenario glaubten, zahlreiche andere günstige Anlage-Möglichkeiten im Stahlsektor. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) des SDax-Unternehmens dürften laut Schachel nun um 15 Prozent sinken./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-04-26/10:17

ISIN: DE000KC01000