Eine exklusive Studie zeigt: Viele in Deutschland gegründete Start-ups zieht es ins Ausland. Die Regierung will die Fluchtursachen bekämpfen, unternimmt aber wenig.

Als sich Philipp Roesch-Schlanderer im vergangenen Jahr auf die Suche nach Investoren machte, schrieb er eine Liste mit Fonds, bei denen er um Geld werben wollte: Sie sollten die Finanzierung natürlich stemmen können. Und natürlich sollte der Fokus des Finanziers auch zu seiner Münchner Firma eGym passen, mit der er die Fitnessbranche digitalisieren will. Am Ende standen gut 20 Namen auf dem Zettel, etwa zehn aus den USA, die andere Hälfte aus Deutschland und Europa.

Was nach einer ausgewogenen Auswahl aussieht, zeigt bei genauerer Betrachtung ein großes Problem: "Das waren 10 von gerade einmal 15 solcher Fonds, die in Europa existieren", sagt Roesch-Schlanderer. In den USA gebe es Hunderte Wagniskapitalgeber. Entsprechend führte ein US-Investor die Finanzierungsrunde an, dank der eGym 17,5 Millionen Euro erlöste. Deutschland müsse sich fragen, ob es mit dieser Realität zufrieden sei, klagt der Gründer: "Hätten wir mehr deutsche und europäische Fonds, hätten wir hier auch viel mehr große Technologiefirmen."

Auch andere deutsche Start-up-Gründer kennen das Problem. Benötigen sie als sehr junge Unternehmen Geld, um ihre Geschäftsidee auf die Schiene zu bringen, finden sie inzwischen in Deutschland genug interessierte Investoren. Geht es um eine spätere Finanzierungsrunde, treffen sie auf ausreichend liquide Geldgeber, aber die stammen häufig aus dem Ausland, meistens aus den USA.

Das ist unproblematisch, solange Wagniskapitalgeber ihre Beteiligung als reine Geldanlage sehen - und die Firma mit ihrer Unterstützung von Deutschland aus weitgehend unbehelligt wächst. Allerdings können Investoren beeinflussen, in welche Länder junge Unternehmen ihr Geschäft ausdehnen, wo sie neue Mitarbeiter einstellen, Steuern zahlen - und helfen, mit ihren Ideen die Wirtschaft zukunftsfähiger zu machen.Deutschland und Europa könnten deshalb ihre wichtigsten Wachstumstreiber verlieren - und mit ihnen ihre digitale Souveränität. Der Abstand zu den USA, zu Google, Facebook und den anderen Technikkonzernen, auch zu China mit seinen mächtigen Plattformen wie Alibaba würde noch größer statt endlich kleiner. "Mit US- oder chinesischen Investoren im Beirat und als wichtige Gesellschafter wird ein deutsches Start-up eine andere Firma", sagt Herbert Mangesius, Partner beim Wagniskapitalgeber Vito Ventures. Doch längst sind nicht mehr nur Investoren besorgt. Auch in der Politik ist das Problem angekommen. Es bestehe "die Gefahr, dass unsere erfolgreichsten Start-ups Schritt für Schritt zu ausländischen Unternehmen werden", klagt Peter Altmaier immer wieder. Doch verhält es sich bei diesem Thema des Bundeswirtschaftsministers wie bei anderen auch: Es wird viel geredet, angekündigt - und nicht genug gemacht.

Drohender Braindrain

Dabei zeigt eine exklusive Studie, wie ernst die Lage ist. Ann-Kristin Achleitner und Reiner Braun, Professoren für Gründungsfinanzierung an der TU München, wollten wissen, ob Innovationen verloren gehen, wenn ausländische Wachstumsfonds in Deutschland und Europa investieren. Dafür untersuchten sie mehr als 20 000 europäische Finanzierungsrunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...