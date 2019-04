Von Olaf Ridder

BONN (Dow Jones)--Bayer-Konzernchef Werner Baumann hat die Monsanto-Übernahme gegen wachsende Kritik von Aktionären verteidigt. "Aufgrund der hervorragenden Aufstellung unserer Geschäfte ... sowie auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Logik war und ist der Erwerb von Monsanto der richtige Schritt", sagte Baumann auf der Hauptversammlung im World Conference Center in Bonn.

Für Vorstand und Aufsichtsrat verspricht die diesjährige Hauptversammlung deutlich unangenehmer zu werden als in früheren Jahren. Neben den Umweltaktivisten, die wie in früheren Jahren vor dem Versammlungsgebäude demonstrierten und den Aktionären dort tote Bienen auf den Weg streuten, um auf die Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln hinzuweisen, sehen zunehmend auch die Anteilseigner ihre ökonomischen Interessen als bedroht an.

13.400 Klagen wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat sind anhängig und haben mehr als 30 Milliarden Euro Börsenwert von Bayer vernichtet. Deshalb wollen zwei der drei großen Fondsverwalter - Deka und Union Invest - dem Vorstand die Entlastung verweigern. Auch die internationalen Proxy Adviser ISS und Glass Lewis, die große Anleger beraten, haben entsprechende Empfehlungen ausgegeben.

Konzernchef Baumann räumte ein, dass die Glyphosat-Klagen sowohl Aktionäre als auch viele andere Menschen verunsicherten. "Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte er. Bayer arbeite aber mit Hochdruck daran, "sich in den Berufungsverfahren und kommenden Gerichtsverfahren erfolgreich zu verteidigen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2019 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.