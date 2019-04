Herr Döring, an Edge Devices und Cloud haben wir uns gewöhnt. Aber was bitte ist denn ihr HMS Hub? Thilo Döring: Das ist ein Kernelement unserer Edge-Connectivity-Lösung. Als eine Art Middleware vermittelt der Hub zwischen den Edge Gateways, den Kommunikationsinfrastrukturen im Feld und der Cloud Connectivity. Im Zentrum des Hubs steht wiederum der Edge Broker, der die verschlüsselten Datenverbindungen vom Feld bis ins Datenportal sicherstellt und kontrolliert. Eine Middleware braucht vor allem eins: diverse Konnektoren sowohl nach oben in Richtung Cloud, wie auch zum Feld. Scada, SPS, MES oder auch ein Feldbus-Master ? das sind doch alles potenzielle Datenquellen. Thilo Döring: Das ist korrekt. Im ersten Schritt fokussieren wir uns hinsichtlich Konnektivität zum HMS Hub auf unsere Anybus Edge Gateways. Natürlich bleibt es nicht dabei. Mit den Produkten von Ewon und Ixxat erschließen wir einen großen Teil der industriellen Datenquellen und können diese Informationen in unseren Hub integrieren. Darüber hinaus planen wir, auch 3rd-Party-Geräte über unser Protokoll anzubinden. Welches Protokoll ist das? Thilo Döring: Das ist das Kolibri-Protokoll, das wir von Beck-IPC in 2018 übernehmen konnten, ein auf Effizienz und sichere Übertragung getrimmtes Protokoll. Wir haben damit schon über vier Millionen Geräte erfolgreich angebunden,.Das können nicht viele von sich behaupten. Cloudseitig unterstützen wir 3rd-Party-Lösungen über sogenannte Agents, falls andere Clouds über unseren Hub mit Daten zu versorgen sind. Für welche Clouds gibt es bereits Agenten? Thilo Döring: Realisiert haben wir die Anbindung an Microsoft Azure. In Arbeit ist MindSphere, weitere folgen. Unser Ziel ist, mit der Middleware unseren Kunden eine Möglichkeit zu geben, ihre Daten schnell und einfach weiterzuverarbeiten, ohne dass programmiert werden muss. Die Konfiguration erfolgt wiederum über unsere Konnektoren. Clouds, Edge Devices, wie ist denn deren Akzeptanz im Markt? Thilo Döring: Das ...

