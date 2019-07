KMU-Anleihen stehen derzeit hoch im Kurs - auch bei Fondsmanagern. Ein Renten-Fonds, der Anleihen mittelständischer Unternehmen in seinem Portfolio hat, ist der MB Fund Flex Plus (WKN A0F6X2), ein Fonds der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG in Luxemburg, der von der MB Fund Advisory GmbH in Limburg betreut wird. Wir haben mit Thilo Müller, einem von drei Geschäftsführern der MB Fund Advisory GmbH, über deren Fonds und den Bondmarkt gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Müller, was unterscheidet Ihren Anleihen-Fonds von anderen Fonds? Welche Strategie verfolgen Sie mit dem MB Fund Flex Plus?

Thilo Müller: Der MB Fund Flex Plus ist eine Verbindung von Euro-Rentenkurzläufern, geldmarktnahen Komponenten und einem Absolut Return-Ansatz. Die Besonderheit ist die große Flexibilität des Fonds, d.h. er investiert "Benchmark-unabhängig".

Thilo Müller

Schwerpunkt der Euro-Rentenanlage ist dabei der Restlaufzeitenbereich 0 bis 5 Jahre im Investmentgradebereich. Allerdings können auch Emissionen ohne Rating oder im Non-Investmentgradebereich Eingang in das Fondsvermögen finden. Der momentane Schwerpunkt liegt bei Unternehmensanleihen. In normalen "Zins-Zeiten" (also ein positiver 3-Monats-Euribor) werden variabel verzinsliche Anleihen stärker berücksichtigt. Fremdwährungsanleihen haben jeweils Beimischungscharakter.

Der Absolut-Return-Gedanke wird durch den Einsatz von Derivaten in begrenztem Umfang umgesetzt. Zudem rundet der Einsatz von Zertifikaten und Genussscheinen die Einsatzpalette ab. Diese Instrumente werden nur zeitweise eingesetzt und haben lediglich Beimischungscharakter

Anleihen Finder: Welche Rendite streben Sie mit dem Fonds an?

Thilo Müller: Die Zielrendite soll der 3-Monats-Euribor mit einem Aufschlag von 200 Basispunkten sein (bei einer Zielspanne der Rendite von 3-Monats-Euribor von +/- 200 BP) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...