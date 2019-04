flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen mit ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen mit gemischten Vorzeichen in Wochenende. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 22.258,73 Punkten. Die festlandchinesischen Leitindizes der Börsen in Shanghai und Shenzen verloren jeweils über einen Prozentpunkt. Der australische ASX200, der STI aus Singapur und der Hang Seng aus Honkong hielten sich minimal in der Gewinnzone. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit überwiegend im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.284,46 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag nach neun Gewinntagen in Folge mit einem Kursverlust von 0,25 Prozent bei 12.282,60 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum Zwischenhoch und gleichzeitig dem Jahreshoch vom 24. April 2019 bei 12.349,83 Punkten, wären die Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.913/13.141 und 13.629 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 12.048/11.861/11.559/11.315 und 11.070 Punkten in Betracht.

