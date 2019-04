Pumas Aktiensplit wird wahrscheinlich Mitte Juni wirksam werden, so die Erwartung von Puma-Chef Björn Gulden. "Das exakte Datum hängt von den Behörden ab, das liegt nicht wirklich in unserer Hand." Die Puma-Aktionäre haben am 18. April den geplanten Aktiensplit abgesegnet. Dieser wird nach Eintragung ins Handelsregister wirksam und automatisch jede bestehende Aktie gegen 10 neue Aktien ausgetauscht. Dadurch wird die Aktie "optisch billiger". Durch die Neueinteilung des Grundkapitals erhöht sich die Zahl der Aktien um den Faktor 10, der Börsenkurs je Aktie verringert sich entsprechend. Derzeit kostet eine Puma-Aktie über 500 Euro. Für die Beteiligungsverhältnisse der Aktionäre an der Gesellschaft ergeben sich weder durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln noch durch den Aktiensplit Änderungen.

