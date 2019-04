Dank der starken Erholung an den Aktienmärkten verzeichnete der Healthcare-Sektor im ersten Quartal eine positive Performance. Noch besser schnitt die Biotechbranche ab, was die Stärke und Breite des Sektors verdeutlicht. Die BB Biotech-Aktie hat in diesem positiven Umfeld überdurchschnittlich zugelegt. Der Quartalsgewinn stieg auf 890 Millionen Schweizer Franken gegenüber 28 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum, so BB Biotech in einer Mitteilung. Die Aktie von BB Biotech legte im ersten Quartal 2019 auf Eurobasis mehr 25 Prozent zu. Der Innere Wert stieg um 31,1 Prozent in Franken, 32,3 Prozent in Euro und 29,4 Prozent in US-Dollar. Der Vergleichsindex Nasdaq Biotech Index legte im ersten Jahresviertel hingegen lediglich 15,5 Prozent auf Dollarbasis zu.

