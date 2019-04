Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Vorlage des Quartalsberichts von 49 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen überzeugten nicht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Gewinnwarnung in den nächsten Quartalen würde nicht überraschen, so der Experte. Dem neuen Vorstandschef Ola Källenius stünden einige Aufräumarbeiten bevor. Hoffnung berge das zweite Halbjahr, in dem der Experte ein Anziehen der Pkw-Absatzzahlen erwartet./men/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 09:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 09:34 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-04-26/10:55

ISIN: DE0007100000