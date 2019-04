Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

wohl kaum ein Börsenbonmot wird so häufig zitiert wie "Sell in May and go away, but remember to come back in September". Kein Wunder, schließlich erzielen die Aktienmärkte ihre Gewinne auf lange Sicht tatsächlich eher im Winter als im Sommer. Konkret:

Der DAX verliert beispielsweise seit 1988 in den fünf Sommermonaten zwischen Mai und September im Schnitt und 3% seines Kapitals, während es von Oktober bis April im Mittel über 11% nach oben geht. Doch es gibt Ausnahmen: So verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...