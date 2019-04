Wien (www.anleihencheck.de) - Medienberichten zufolge gibt es mehrere Übernahmeangebote für das Reiseunternehmen Thomas Cook, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Als potenzielle Interessenten würden demzufolge die Private Equity Gesellschaft KKR & Co, EQT Partners sowie der Großaktionär Fosun International genannt, mit dem auch ein Joint Venture in China betrieben werde. Letzterer solle hauptsächlich an der Flugsparte interessiert sein, während die beiden ersteren Interesse an einer Komplettübernahme gezeigt hätten. Bereits im Februar sei bekanntgegeben worden, dass die eigene Fluggesellschaft einer strategischen Überprüfung unterzogen werde, um die finanzielle Flexibilität des Konzerns zu verbessern. Die beiden EUR Anleihen hätten zwischenzeitlich jeweils rund 6 Punkte auf 68 (2023) bzw. 78 (2022) Punkte zugelegt. (News vom 25.04.2019) (26.04.2019/alc/n/a) ...

