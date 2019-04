Peugeot nimmt in Großbritannien ab sofort Reservierungen für den neuen 208 inklusive der vollelektrischen Variante e-208 entgegen. In Deutschland kündigt Peugeot den Marktstart beider Varianten für Winter 2019 an, Vorbestellungen sind hierzulande bislang noch nicht möglich. Dieses Wochenende ist der e-208 übrigens erstmals in Deutschland auf der Messe i-Mobility in Stuttgart zu sehen. Im UK gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...