Unterföhring (ots) - Glitzer. Glamour. Paris Hilton. "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" punktet weiter herausragend bei den Zuschauern. Tolle 15,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen, wie die Topmodel-Anwärterinnen beim gemeinsamen Fotoshooting mit der Style-Ikone im Schaum versinken. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time. Mit starken 11,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ist ProSieben außerdem Marktführer am Donnerstag. Beeindruckend: Die ProSieben-Erfolgsshow kann ihre Marktanteile im Vergleich zum Vorjahr um tolle 7,4 Prozent steigern.



Folge verpasst? GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.de gibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



