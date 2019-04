Aktien im Schnelltest (Teil 1: Deutz, Thomas Cook, Pfeiffer Vacuum, Caterpillar)



Oliver Kantimm, Redakteur beim vielfach ausgezeichneten Aktionärsbrief, beleuchtete im Rahmen des Schnelltests am 25.04.2019 kurz und bündig acht Aktien. Seine Erkenntnisse gibt es in zwei Häppchen. In Teil 1 der Sendung geht es um:



DeutzThomas CookPfeiffer VacuumCaterpillar



Morgen (27.04.2019) veröffentlichen wir dann auch in unserem Youtube-Kanal Teil 2 des Schnelltests vom 25.04. Freuen Sie sich auf eine Kurz-Einschätzung zu:



EbaySnapTwitter undBiogen



Hier geht es zu Video 1:



https://youtu.be/SVTBjCCUHgY



