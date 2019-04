Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Es sei schade, dass kurz vor dem Ausscheiden der Führung um Zetsche und Uebber die Profitabilität deutlich gesunken sei, die Mercedes-Margen strauchelten und der Barmittelfluss negativ sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sollte nicht vergessen werden, wie weit der Autobauer in diesem Jahrzehnt gekommen sei. So sei die Profitabilität des Dax-Konzerns nach wie vor solide und Zetsche hinterlasse Daimler in erheblich besserer Verfassung als zu seinem Antritt./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 08:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

