Daimler: Hohe Kosten führen zu massivem Gewinneinbruch!

Die Schwächephase des weltweiten Automarktes und höhere Rohmaterialpreise schlagen sich auch in den Geschäftszahlen von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) nieder. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden im ersten Quartal Einbußen verzeichnet. Während sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 39,8 Mrd. Euro auf 39,7 Mrd. Euro nur leicht verringerte, brach der Gewinn um 9 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro ein.

Mercedes-Absatz mit deutlichem Rückgang

Hauptgrund für das schwache Quartalsergebnis sind diverse Modellwechsel, die zu einem Einbruch der Absatzzahlen geführt haben. So sank der Absatz von Mercedes-Autos weltweit um 6 Prozent. Dass der Konzernumsatz trotzdem stabil gehalten werden konnte, lag vor allem am Lkw-Geschäft, in dem die Erlöse um 11 Prozent anzogen. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Stuttgarter Konzern dennoch fest. Demnach wird mit einem leichten Anstieg bei Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) gerechnet.

