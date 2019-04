Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum ersten Quartal von 2050 auf 2200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern hätten seine Zuversicht gesteigert, dass der weltweit größte Online-Händler sein Umsatzwachstum stabilisieren und sogar beschleunigen könnte, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Erlösprognosen für 2019 und 2020 erhöht. Die Aktie bleibe eines seiner "Top Picks" im Sektor und auf der "US Analyst Focus List"./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 01:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US0231351067