Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen von 230 auf 220 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Gewinnkennziffern des ersten Quartals hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begründete seine unveränderte Kaufempfehlung mit guten Kapitalrenditen und dem deutlichen Kurspotenzial./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-04-26/11:44

ISIN: GB0031348658