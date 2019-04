Köln (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/108458 -



360-Grad-Kampagne und großes Picknick zeigen frische Vielfalt des Vollsortimenters



Viele Studien beweisen: Kunden legen großen Wert darauf, dass sie beim Einkauf frische und vielfältige Zutaten erhalten. Und wo geht dies besser, als beim Vollsortimenter um die Ecke? REWE bietet eine große Auswahl an frischen Produkten im Markt und die passende Inspiration für Rezepte. Das zeigt der Lebensmitteleinzelhändler in einer groß angelegten Kampagne, die unter dem Claim "Mehr Frische. Mehr Ideen" am 29. April startet.



Kern der zweiteiligen Kampagne ist die Frischekompetenz: Mit einem tiefen Sortiment, das von klassischen Obst- und Gemüsesorten und Convenience-Artikeln über exotische Früchte und hausgemachte Frischkäsezubereitungen bis hin zu Spezialitäten wie Dry Aged Beef, geräuchertem Fisch oder Jumboheidelbeeren reicht, inspiriert REWE Tag für Tag Kunden zu neuen, frischen Gerichten. "Rund 60 Prozent unseres Sortiments besteht mittlerweile aus Frische. Wir legen großen Wert darauf, unsere Mitarbeiter warenkundlich zu schulen, sodass sie unsere Kunden bestens beraten und inspirieren können - sei es beim Obst und Gemüse oder an den Servicetheken für Fleisch, Fisch und Käse. Daher war es für uns nur folgerichtig, dies in den Fokus unserer Kampagne zu rücken", so Johannes Steegmann, Leiter Marketing bei REWE.



Mehr aus Zutaten machen



Die 360-Grad-Kampagne startet kommunikativ bereits am 28. April mit einem TV-Spot (https://youtu.be/1HqLXwA0v8E), der zeigt, dass frisch und lecker kochen nicht schwer sein muss. Die einfachen Zutaten: frische Produkte in Kombination mit guter Beratung im REWE-Supermarkt oder online mit der REWE-Plattform "Deine Küche" für inspirierende Rezepte. Über die hauseigenen Social Media-Kanäle werden außerdem sechs regionale REWE-Kaufleute vorgestellt, die zeigen, wie Frische und Qualität in ihrem Markt gelebt und erlebbar gemacht werden. In der ersten Phase der Kampagne erhalten Kunden außerdem für ihre frischen Gerichte das passende Zubehör. In einer Treuepunktaktion, die noch bis Mitte Juni läuft, können Kunden mit gesammelten Treuepunkten Kochtöpfe und Pfannen von WMF oder Snack-Boxen für unterwegs von Disney mit viel Ersparnis erwerben.



REWE ruft zum Picknicken auf



Raus in die Natur: Am 18. Juni ist "Tag des Picknicks". Das nimmt REWE in der zweiten Phase der Kampagne ab dem 27. Mai zum Anlass, frischen Wind ins Picknicken zu bringen. Denn: Picknick ist mehr als nur eine Mahlzeit, es geht um das Zusammenkommen mit Familie und Freunden, um Sonne tanken und frische Produkte. Inspirationen und Aktionen rund um die Freizeitbeschäftigung wird es in teilnehmenden REWE-Märkten mit Verkostungen, passenden Artikeln und Rezepten sowie kleinen Markt-Picknicks geben. Ein großes Picknick dagegen findet in Köln statt: Bei guter Musik und frischen Snacks sowie mit tollen Specials lädt REWE Kunden am 20. Juni zum Kölner Tanzbrunnen ein, um gemeinsam zu picknicken. Mehr dazu erfahren Interessierte ab dem 27. Mai auf rewe.de/frische.



Zeitgleich ruft REWE im Rahmen eines Gewinnspiels auf der Kampagnen-Website dazu auf, die schönsten Picknickplätze in ganz Deutschland einzureichen, über die die User schließlich abstimmen können. Das Gewinnspiel wird rund um die RTL-Vorabendserie "Alles was zählt" und auf vielen anderen TV-Sendern beworben. Denn egal ob im Park, am Strand oder am See - Picknicken hat viele Facetten, die REWE zeigen will. Passende inspirierende Rezepte für ein geselliges Zusammenkommen gibt es über die Plattform "Deine Küche". Darüber hinaus wird die Kampagne im REWE-Wochenprospekt und -Radio sowie in Printmedien und online gespielt.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de