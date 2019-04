Tesla hat im Rahmen der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen erstmals offiziell bestätigt, dass sein Elektro-Lkw erst 2020 in Produktion gehen wird, statt wie bei der Vorstellung angekündigt in 2019. Bislang ist auch noch unklar, wo der Tesla Semi montiert wird. Lange war es um das E-Lkw-Projekt von Tesla verhältnismäßig still. Jetzt hat sich Jerome Guillen, Teslas Automotive-Präsident und Leiter des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...