Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 92 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Absatzentwicklung sei in den meisten Bereichen des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers erfreulich gewesen, so der Experte. Deutlich rückläufige Polysiliciumpreise, Bestandsabwertungen, höhere Energiekosten und Einschränkungen bei der Lieferbarkeit von Siliconkautschuk hätten jedoch "einen dicken Strich durch die Ertragsrechnung" gemacht./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 11:06 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 11:16 / MEZ

ISIN DE000WCH8881

AXC0148 2019-04-26/12:25