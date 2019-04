London (www.aktiencheck.de) - Zahlen lügen nicht: Die US-Wirtschaft schaut rosig aus, während Europa ein schwaches Wachstum zeigt und die Schwellenländer von den Schwierigkeiten in der Türkei und in Argentinien erschüttert werden, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...