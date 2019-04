Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC ist die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) erfolgreich in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) gestartet, wenngleich der Objektumsatz aus dem überaus guten Vorjahresquartal nicht erreicht werden konnte. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kurssteigerungen vergeben die Analysten das Rating "Halten" und bestätigen ihr Kursziel.

Nach Analystenaussage habe der Objektumsatz im ersten Quartal 2019 mit 23,47 Mio. Euro (Q1 2018: 37,01 Mio. Euro) unter dem durch einen hohen Verkaufserlös einer Berliner Immobilie sehr hohen Vorjahreswert gelegen. Werde dieser Verkauf als Sondereffekt herausgerechnet, sei der Objektumsatz im ersten Quartal um 7,7 Prozent gestiegen, so GBC. Die Verkaufsquote habe auf 89,1 Prozent (Q1 2018: 84,2 Prozent) zugelegt. Bedingt durch den Sondereffekt der Berliner Immobilie sei die Netto-Courtage auf 2,46 Mio. Euro (Q1 2018: 3,34 Mio. Euro) gesunken. Dies entspreche jedoch in Relation zum Objektumsatz der höchsten Marge in den vergangenen drei Jahren.

Hintergrund dieser sehr guten Entwicklung seien insbesondere die hohen Objektumsätze der Sächsischen Grundstücksauktionen, der Westdeutschen Grundstücksauktionen und der Deutschen Internet Immobilien Auktionen gewesen. Die Muttergesellschaft DGA habe aber trotz einer Bereinigung um die Berliner Immobilie einen Rückgang um 37,8 Prozent auf 6,29 Mio. Euro verbucht. Dennoch zeige sich laut GBC abermals, dass das Unternehmen durch die breite Abdeckung Deutschlands temporär schwächere Regionen durch die Stärken anderer Gebiete gut ausgleichen könne. Wie im Januar von GBC prognostiziert liege der Dividendenvorschlag mit 1,00 Euro je Aktie über 0,95 Euro je Aktie. Die Analysten bestätigen das Kursziel von 18,70 Euro und vergeben das Rating "Halten" (zuvor: "Buy").

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.04.2019, 12:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 26.04.2019 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 26.04.2019 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/17893.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.