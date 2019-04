Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Probleme in der Türkei wollen nicht abreißen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Allein gestern habe die Türkische Lira mehr als ein Prozent verloren, nachdem die Zentralbank den Leitzins unverändert belassen habe. Das allein sei natürlich nicht das Problem gewesen. Der Markt habe basierend auf der Analyse von Terminkontrakten allerdings damit gerechnet, dass die Zentralbank in den kommenden Monaten den Leitzins noch einmal anheben könnte. Diese Erwartung habe die Türkische Zentralbank nun enttäuscht. Der entsprechende Passus, der zuletzt im Kommuniqué zu finden gewesen sei, sei gestern gestrichen worden. Verwunderlich, betrage die Inflation doch noch immer fast das Vierfache des eigentlichen Ziels der Zentralbank von fünf Prozent. ...

