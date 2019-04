Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat März habe beiderseits des Atlantiks unter dem Vorzeichen der von Vorsicht geprägten Diskurse der Zentralbanken gestanden. So sehe die FED vor dem Hintergrund einer Abwärtskorrektur der Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft (von 2,3% auf 2,1%) und einer nach wie vor begrenzten Inflation in diesem Jahr keine Zinsanhebung mehr vor und plane lediglich einen einzigen Zinsanhebungsschritt im Jahr 2020. Auch der schrittweise Abbau der FED-Bilanz ("quantitative tightening") werde bereits im September eingestellt, während zuvor das Ende dieses geldpolitischen Instrumentes für Ende des Jahres geplant gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...