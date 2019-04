Ein grosser gabb-Leser-Wunsch ist, dass wir künftig mehr Musterportfolio-Tätigkeiten kommunizieren. Nun, ich nehme den Ball auf und werde täglich die wikifolio-Zeile in die anmoderierende Mail-Zusammenfassung nehmen. Heute mal händisch, über das Wochenende werden wir das programmieren. Die relevanten Werte sind folgende: Real-Money-Portfolio: -0,09% vs. last gabb, +15,95% ytd, +924,07% seit Start 2002. Dazu die Erklärung: Wir starteten am 4.4.2002 mit 10.000 Euro bei Brokerjet und als ich vom Börse Express zum Börse Social Network wechselte, nahm ich das von mir seit 2002 gemanagte Real-Money-Depot mit und eröffnete ein wikifolio mit dem Startwert von 66.026 Euro, das war damals der Letzt-Stand des Brokerjet-Depots. Aktuell sind wir bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...