Lanxess bietet mehr als nur Chemie, das britische Immobilienportal Rightmove ist nicht nur was für Brexiteers und Luxuskonzern Hermès bleibt ein Dauerinvestment. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Lanxess - Ausgewogenes Portfolio mit einem Schuss Lithiumfantasie

Wer die von uns empfohlene Kurszone zwischen 45 und 50 Euro zum Neueinstieg in die Lanxess-Aktie genutzt hat, liegt inzwischen wieder zwischen 10 und 20 Prozent vorne (WirtschaftsWoche 51/2018). Die Aktie hatte in den Monaten zuvor arg Federn lassen müssen wegen zunehmender Sorgen vor einem Abschwung der Chemiekonjunktur.

Richtig ist: Lanxess ist zwar immer noch ein Chemieunternehmen, aber mit seiner Portfoliostruktur inzwischen ausgewogen ausgerichtet. Damit lassen sich zyklische Schwankungen besser abfedern als noch vor einigen Jahren. Das Spezialchemiegeschäft baute das Kölner Unternehmen mit Übernahmen in den USA aus. Nach dem 2018 abgeschlossenen Rückzug aus dem Geschäft mit synthetischem Kautschuk konnte die Abhängigkeit von der Autokonjunktur stark abgebaut werden. Der Ausstieg aus dem Joint Venture Arlanxeo spülte 1,4 Milliarden Euro in die Kasse.

Das verleiht neue Luft für Investitionen, Akquisitionen und Aktienrückkäufe. Auch zusätzliches Fremdkapital könnte sich Lanxess mühelos besorgen angesichts eines moderaten Verhältnisses zwischen Nettoschulden und operativem Ergebnis vor Wertberichtigungen (Ebitda) von 1,3. Lanxess produziert heute Flammschutzmittel, Schmiermittel, Pigmente, landwirtschaftliche Produkte sowie Kunststoffe, mit denen Kunden aus verschiedensten Branchen das Gewicht ihrer Produkte reduzieren können. Am Horizont winkt den Kölnern der Einstieg in die kommerzielle Lithiumförderung - sollten sich die Vorkommen in einem Pilotprojekt im US-Bundesstaat Arkansas wirtschaftlich abbauen lassen.

Aktientipp 2: SAF-Holland - Auf Achse mit Amerika

Gekappte Gewinnprognosen und der abrupte Wechsel an der Konzernspitze führten bei der Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland zu einer Kurshalbierung. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass die Pessimisten an der Börse übertrieben haben und die Aktie reif ist für eine Kurserholung.

Die Aussichten der weltweiten Truckbranche sind gut. Die großen Lastwagenhersteller Daimler und MAN rechnen 2019 mit höheren Verkaufszahlen. SAF ist spezialisiert auf Achsen, Stützen und Kupplungen für Sattelauflieger (Trailer). Im Januar übernahm SAF den amerikanischen Reifendruckexperten Pressuregard. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der britischen Axscend hat SAF Systeme im Angebot, die Daten zu Bremsen, Reifen und Beleuchtung verarbeiten. Mit beiden Zukäufen erweitert SAF sein digitales Geschäft. Durch die Übernahme der indischen York, landesweit größter Hersteller von Achsen und Federungen für Trailer, baut SAF seine Position auf dem Wachstumsmarkt Indien aus. Insgesamt sollte SAF sein Geschäftsvolumen in diesem Jahr um rund fünf Prozent auf 1,35 Milliarden Euro erhöhen.

Für mehr Gewinn entscheidend wird die Erholung auf dem US-Markt. Hier hatte der Anlauf einer neuen Produktion, Lieferengpässe und teurer Stahl zu hohen Kosten geführt. Die neue Unternehmensspitze um Konzernchef Alexander Geis wird vor allem bei der Liefer- und Logistikkette die Kosten senken. Hohe Stahlpreise können vermehrt an Kunden weitergegeben werden. Die robuste Industrieproduktion in den USA spricht dafür, dass das Nutzfahrzeuggeschäft weiter anzieht.

Aktientipp 3: Rightmove - Brexit heißt nicht Exodus

Der britische Immobilienmarkt hat sich nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016 zwar abgekühlt, scharf eingebrochen ist er aber nicht. Ohnehin löste ein Brexit keinen Massenexodus aus von der Insel. Inzwischen gibt es gar Anzeichen einer Stabilisierung auf dem Wohnimmobilienmarkt.

Darauf deuten Daten des führenden britischen Immobilienportals Rightmove hin. Demnach zogen die Angebotspreise in den vier Wochen bis zum 6. April im Monatsvergleich um 1,1 Prozent an. Der Preisrückgang auf Jahresbasis verringerte sich damit auf nur noch 0,1 Prozent.

Da auf der Website von Rightmove etwa 90 Prozent aller im Vereinigten Königreich zum Verkauf stehenden Wohnimmobilien angeboten werden, sollten die Daten sehr zuverlässig sein.

Eine zuverlässige Adresse für Aktienanleger ist das Immobilienportal ebenfalls. Rightmove wächst seit Jahren stetig ...

