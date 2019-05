Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta001/11.05.2019/09:00) - In der am 9. Mai 2019 abgehaltenen 32. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Wien, FN 75895 k, wurde für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 0,90 EUR je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Dividende ist am 15. Mai 2019 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag); ex-Dividendentag ist der 13. Mai 2019. Die Feststellung der anspruchsberechtigten Bestände im Zusammenhang mit der Ausschüttung erfolgt am 14. Mai 2019 (Dividendenstichtag).



(Ende)



