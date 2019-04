(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Unterüberschrift:

Alles Wichtige zu jeder Recherche aus zig-tausend Dokumenten in Sekundenschnelle

Meldungsort und -datum:

Ostfildern (Stuttgart) 25.04.2019 16:27

Meldungsinhalt:

Die Theum AG (www.theum.com) kündigt die Verfügbarkeit von Theum 3.6, der neuesten Version seines Produktes für wirksame Wissensbereitstellung und intelligente Wissensfindung bekannt. Theum® ist bahnbrechende, auf KI basierende Technologie, die alles Wichtige zu jeder Recherche aus zig-tausend Dokumenten in Sekundenschnelle präzise extrahiert und sauber zusammengestellt in einer sofort nutzbaren Übersicht auf jedem Endgerät bereitstellt.

"Information hat nur dann einen inhärenten Wert, wie ich sie zielgerichtet und zeitgenau an die richtigen Stellen bringe, in den Prozessen als Wissen nutzen kann. Anderenfalls sind die Informationen, die auf uns einstürzen, nutzlos und auch hinderlich," Dr. Ulrich Kampffmeyer, Interview Speicherguide.de "Digitalisierung in Deutschland", 2019.

Theum macht dokumentierte Information in diesem Sinn "just in time" maßgeschneidert für die korrekte und effiziente Abwicklung der jeweiligen anstehenden Aufgabe als unmittelbar nutzbares Wissen verfügbar:

- Theum stellt das in Dokumenten aller Art und unterschiedlicher Herkunft festgehaltene und fortgeschriebene Wissen von Unternehmen und Organisationen über einen einzigen Zugriffspunkt einfach zugänglich, komfortabel und zielgenau navigierbar auf jedem Medium bereit.

- Theum liefert Menschen und Maschinen zu jeder individuellen Recherche oder Informationsanfrage in Sekundenschnelle exakt das benötigte Wissen, vollständig und präzise extrahiert aus sämtlichen relevanten Quellen, zusammengestellt nach Relevanz und Themenkreisen, tief verlinkt und sofort nutzbar.

- Und Theum unterstützt Menschen, die im Einzelfall ihren konkreten Informationsbedarf gar nicht genau definieren können, bei unscharfen oder sehr allgemeinen Suchanfragen mittels modernster KI-Methoden dabei - auch hier zum richtigen Ergebnis zu finden, indem es dynamisch zur jeweiligen Recherche Kontextoptionen ermittelt und zur Auswahl anbietet.

Das Release 3.6 von Theum kommt mit einer Vielzahl neuer Funktionen und Erweiterungen:

1. Verbesserung der Wissensfindung

- Ein-/Ausklappen redundanter Informationen

- Metadatenfilterung der Rechercheergebnisse

- Suchmaschinen Anbindung durch Crawlbarkeit der Theum Wissensbanken

- Was ist neu - Toolbar

- Granularität-Switch für Rechercheergebnisse (Dokumente, Kapitel, Details)

- Intelligente Clusterbildung für Ermittlung von Kontextoptionen

2. Usability Funktionen

- Erweiterte PDF Generierung für den Druck von ausgewähltem Wissen

- Zoomen und Drehen für Bilder

- Optimierungen der Darstellung auf Smartphones

3. Automation

- Smartimport für die automatisierte Verarbeitung sehr großer Mengen von Dokumenten

- Link Validation für komplette Wissensbanken

- OCR Unterstützung

4. Systemintegration

- iFrame Einbettung der Rechercheergebnisse

- Konnektoren für SharePoint Online und weitere Cloud Systeme

"Das innovative Paradigma von Theum hilft Unternehmen, exakt das benötigte Wissen aus unzähligen Dokumentationen per Klick sofort nutzbar zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Mit der Technologie von Theum können Unternehmen viel schneller reagieren und wissensbasierte Prozesse nachhaltig beschleunigen. Und genau dazu zwingt die digitale Transformation alle Unternehmen und Organisationen, die in Zukunft weiter erfolgreich sein wollen", sagt Paul Caspers, Vorstand der Theum AG.

Theum ist die führende Technologie für die Bereitstellung von einsatzbereitem Wissen für Menschen, Systeme und Maschinen. Theum wird von fortschrittlichen Unternehmen jeder Größe weltweit für Richtlinien und Verfahren, Handbücher, Gesetze und Normen, Marketing- und Vertriebsinformationen, Produktspezifikationen, Vorschriften zur Konzernrechnungslegung, Auswertung von Forschungsergebnissen, Risikomanagement und viele andere Anwendungen eingesetzt.

Weitere Informationen: [url=http://www.theum.com]http://www.theum.com[/url]. Theum Erklärvideo: [url=http://bit.ly/2W0lTkB]http://bit.ly/2W0lTkB[/url]

Boilerplate:

Theum macht Schluss mit der Suche in Dokumenten und gibt Anwendern sofort nutzbare Antworten.

Theum ist auf Ansätzen der künstlichen Intelligenz basierende Wissenstechnologie der nächsten Generation, die aus den vielfältigen Dokumenten eines Unternehmens lernt und mit diesem Wissen virtuelle Experten erzeugt und speist. Diese digitalen Helfer sind sodann in der Lage, auf Recherchen und Anfragen zu betrieblichen Themen aller Art fertig nutzbare vollständige Antworten zu liefern.

Anstatt endlos Zeit bei der Recherche nach Informationen mit Suchen, Öffnen und Durchblättern von Dokumenten zu verschwenden, erhalten Anwender genau das für eine anstehende Aufgabe benötigte Wissen mit nur einem Klick - extrahiert aus allen relevanten Dokumenten, kontext-orientiert zusammengestellt auf einer einzigen Seite und sofort nutzbar auf jedem Endgerät.

Theum ist die in der Wirtschaft führende Technologie zur Bereitstellung einsatzbereiten Wissens für Menschen, Anwendungen, Systeme und Maschinen.

www.theum.com

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Paul Caspers

Abteilung:

Zuständig: Vorstand

Telefon: +49 (711) 45100010

Fax: +49 (711) 45100020

E-Mail: pcaspers@theum.com

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2019 07:08 ET (11:08 GMT)