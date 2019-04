Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 40 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach starken Quartalszahlen und positiven Kommentaren aus dem Management des Baustoffkonzerns hob Analyst Nabil Ahmed seine Schätzungen an. Da die Saint-Gobain-Aktie attraktiv bewertet sei, bleibe sie sein "Top Pick" in der Branche, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./niw/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-04-26/13:45

ISIN: FR0000125007