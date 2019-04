Wirecard 2.69% GoldeselTrading (GOLDTDG): Wirecard dreht wieder über 130 Euro deutlich ins Plus. Ich traue der Aktie in den nächsten Tagen und Wochen einen Anstieg auf 150-160 Euro zu, bleibe also voll dabei und kaufe bei Schwäche evtl. zu. (26.04. 12:06) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard BB Biotech 2.60% xtrader (ICSTITAN): Positionsaufbau - positiver Trend wird bestätigt. (26.04. 11:55) >> mehr comments zu BB Biotech: www.boerse-social.com/launch/aktie/bb_biotech Amazon 0.15% SIGAVEST (00VVAKFL): Die Zahlen von Amazon lieferten diesmal keinen Grund für eine spektakuläre Kursreaktion. Der Gewinn stieg zwar stärker als erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...