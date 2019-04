Aurora Cannabis hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Chemi Pharmaceutical unterzeichnet. Es handelt sich dabei um ein in Ontario ansässiges Labor, das auf die Bereitstellung hochwertiger Analysedienstleistungen für die Pharma- und Cannabisbranche spezialisiert ist. Chemi befindet sich in strategisch günstiger Lage neben dem Flughafen Pearson in Mississauga, Ontario. Das Unternehmen bietet spezialisierte Cannabis-Tests für eine Vielzahl von Parametern an, einschließlich des Cannabinoidgehalts und des Terpengehalts.

Den vollständigen Artikel lesen ...