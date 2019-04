FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Daimler werden die in Aussicht gestellten Sparmaßnahmen erst nach dem Wechsel an der Unternehmensspitze verkündet. Daimler-CFO Bodo Uebber sagte während einer Telefonkonferenz, dass an einer Analyse der Kosten und Prozesse für "Gegenmaßnahmen" noch gearbeitet werde. "Diese Analysen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen", so der Manager, der sein Amt mit der Hauptversammlung am 22. Mai abgibt.

Angesichts der enttäuschenden Margenentwicklung vergangenes Jahr hatte CEO Dieter Zetsche im Februar Kostensenkungsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Wegen der "großen Veränderungen in der Automobilbranche und bei der individuellen Mobilität führt an kurzfristigen Sparmaßnahmen und langfristigen Weichenstellungen kein Weg vorbei", erklärte Zetsche am Freitag. Im ersten Quartal sank die Marge im Geschäft mit Premiumautos auf 6,1 Prozent von 9,0 Prozent im Vorjahr.

Zetsche gibt seinen Posten zum Aktionärstreffen an Ola Källenius ab.

Zu möglichen Maßnahmen für Kostensenkungen wollte sich Uebber nicht äußern. Zu einem Bericht des Manager Magazins, wonach bis 2021 zusätzlich 8 Milliarden Euro eingespart werden sollen, wollte sich der Manager nicht äußern.

