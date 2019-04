Die Medizin wird in den kommeden Jahren vor massiven Veränderungen stehen. Personalisierte Therapien und die digitale Welle können den Sektor, wie wir ihn aus der Gegenwart kennen, auf den Kopf stellen und disruptieren. Dabei führt vor allem an einem Unternehmen kein Weg vorbei: Illumina. Der DNA-Sequencing-Spezialist darf aus diesen 5 Gründen in keinem spekulativen Langfrist-Depot fehlen.

