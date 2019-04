Die Wienerberger Gruppe hat die erste Runde des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes in Österreich erfolgreich abgeschlossen. Von den teilnahmeberechtigten Mitarbeitern nutzten rund 28% die Chance, in die eigene Aktie (100 Prozent Streubesitz) zu gehen. Das Investitionsvolumen belief sich auf insgesamt EUR 1.943.642. Infolge der guten Erfahrungen und des hohen Zuspruches in Österreich plant Wienerberger, auch in anderen Ländern Mitarbeiter-Beteiligungsaktionen aufzusetzen. Wienerberger ( Akt. Indikation: 20,40 /20,44, -0,39%) Und er läutete heute die Opening Bell: Michael Wernbacher. Der Wemove-Chef beschreitet mit http://www.morningrun.at am 29. Juni in Wien und am 13. Juli in Graz neue LäuferInnen-Pfade. Start: 6:30 Uhr http://www.wemove.at ...

Den vollständigen Artikel lesen ...