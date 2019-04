Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Franken belassen. Analyst Jon Peace senkte zwar sein Prognosen, bleibt aber damit klar über den Konsensschätzungen. Die für 2019 vorgesehenen Aktienrückkäufe im Volumen von einer Milliarde Dollar lägen am oberen Ende der Erwartungen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-04-26/14:34

ISIN: CH0244767585