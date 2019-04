Capcora arrangiert Finanzierungsrahmen für Entwicklungsprojekte mit 82 MW in Deutschland, Frankreich und Belgien DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Capcora arrangiert Finanzierungsrahmen für Entwicklungsprojekte mit 82 MW in Deutschland, Frankreich und Belgien (News mit Zusatzmaterial) 26.04.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat für einen der führenden Projektentwickler aus Deutschland eine Zwischenfinanzierungslinie zur Finanzierung der Projektentwicklungskosten für ein Portfolio bestehend aus fünf Onshore Wind Projekten mit einer geplanten Gesamtnennleistung von 82 MW arrangiert. Die Mittel werden über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren mit Verlängerungsoption bereitgestellt. Die Finanzierungslinie für Projektentwicklungen wurde über eine eigens gegründete Holdinggesellschaft des Wind-Entwicklers aufgenommen. Die Zwischenfinanzierung wird dazu genutzt, das erforderliche Eigenkapital für die Entwicklung von drei Windprojekten in Deutschland mit insgesamt 34 MW und zwei Windparks in Frankreich und Belgien mit jeweils 24 MW zu ersetzen. Die Finanzierungsfazilität wurde in enger Koordination mit dem Fremdkapitalgeber entwickelt und folgt der Logik, dass über die Bündelung mehrerer Projekte die Risiken der Projektentwicklung, die üblicherweise schwer finanzierbar sind, reduziert werden. Dies wird erreicht durch eine Diversifizierung über verschiedene Windstandorte und Länder sowie über unterschiedliche Reifegrade, in denen sich die Projektrechte befinden. Mit dem Erreichen von definierten Entwicklungsmeilensteinen kann der Finanzierungsrahmen nochmals erhöht werden. Zudem können Projekte während der vereinbarten Finanzierungslaufzeit ausgetauscht werden. Diese innovative Finanzierungslösung ist einzigartig am Markt, da sie ausschließlich auf ein Portfolio bestehend aus Entwicklungsprojekten abstellt. Nachdem das Portfolio oder einzelne Projekte die Genehmigungsphase erreicht haben, kann die Linie zurückgeführt werden. "Oft stehen Projektentwicklern für Greenfield Projekte lediglich Eigenkapitallösungen zur Verfügung - das heißt, der Verkauf der Projekte in einer frühen Phase. Dies bedeutet allerdings einen Verzicht auf Marge. Über diese innovative Lösung erhält unser Mandant die Möglichkeit, einen Teil seiner Pipeline ohne Eigenmitteleinsatz weiterzuentwickeln und gleichzeitig als Eigentümer an der späteren Wertschöpfung zu partizipieren", erklärt Alexander Enrique Kuhn, Geschäftsführer und Verantwortlicher für den Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora. Der Projektentwickler zählt mit einem Track Record von ca. 800 MW installierter Onshore Wind Leistung und über 360 Windenergieanlagen in Europa zu den größten Projektentwicklern in Deutschland. Über Capcora: Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/capcora/803889.html Bildunterschrift: Finanzierung für Projektentwicklungen (c) Capcora 26.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 803889 26.04.2019 AXC0205 2019-04-26/15:00