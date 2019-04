Der US-Zahnpasta- und Seifenkonzern Colgate-Palmolive musste im ersten Quartal Abstriche bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Damit hatte der Konzern aufgrund höhere Investitionen in Marken und neue Produkte gerechnet. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen die Erlöse um 3 Prozent auf 3,88 Milliarden US-Dollar (3,48 Mrd Euro) verglichen mit dem Vorjahresquartal zurück, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten. Aus eigener Kraft, abzüglich Wechselkurseffekten sowie Zu- und Verkäufen, sei der Umsatz um 3 Prozent gestiegen.

Der neue Konzernchef Noel Wallace zeigte sich mit dem organischen Wachstum zufrieden. "Wir glauben, dass sich unsere Wachstumspläne anfangen auszuzahlen, weil das in diesem Quartal berichtete stärkere organische Umsatzwachstum eine bessere Balance zwischen Preis und Mengenwachstum aufweist, als wir es im vierten Quartal 2018 gesehen haben", sagte er. Das Wachstum werde durch Zahnpasta und die Tiernahrungssparte Hill's Pet Nutrition angekurbelt.

Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sank um 11,7 Prozent auf 560 Millionen Dollar oder 0,65 Dollar je Aktie. Für das laufende Jahr behält Colgate-Palmolive seine Ziele bei. Wallace geht weiterhin von einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent aus.

Der seit April amtierende Chef will mehr Geld in die Marken stecken, höhere Preise erzielen und Innovationen verstärken. Zahnpflegeprodukte von Elmex und Meridol sollen in neue Märkte gebracht und der Onlinehandel ausgebaut werden. Im vorbörslichen New Yorker Handel legte die Aktie um knapp zwei Prozent zu./elm/jha/

ISIN US1941621039

AXC0209 2019-04-26/15:08