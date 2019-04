Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard von 225 auf 220 Euro gesenk, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2022. Der Ausblick des Zahlungsabwicklers bleibe aber recht positiv und die Bewertung erscheine nicht all zu hoch. Vielversprechend sei auch das Abkommen mit dem japanischen Softbank-Konzern./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060