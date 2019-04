Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Signify nach Zahlen von 21 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Anlayst Andreas Willi passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an insgesamt erwartungsgemäße Ergebnisse des Lichtkonzerns an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 13:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 13:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011821392