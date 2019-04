Insolvenz-Aktien: Vergangener Glanz - aber immer noch da…

An der Börse sind immer noch einige Aktien gelistet von Unternehmen, die es "nicht geschafft" haben. Werfen wir einen kurzen Blick auf ein paar deutsche Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energie und Baugewerbe, die vor Jahren Insolvenz angemeldet haben und deren Wertpapiere zum Teil weiterhin handelbar sind oder auf dem Bildschirm erscheinen.

Im Beitrag Die vergessenen Werte der deutschen Photovoltaik-Branche sind Pennystock-Aktien der deutschen Photovoltaik-Branche aufgeführt. Was hat sich seitdem verändert:

Solarworld AG (WKN: A1YCMM / ISIN DE000A1YCMM2), aktueller Kurs um die 0,10 Euro. Der Aktienkurs hat sich in der zweiten Märzhälfte wieder nach oben bewegt, hier war ein Verdoppler drin in einem Monat. Nachrichtenlage: Offenbar kann kein Investor gefunden werden, Versteigerungen stehen an oder sind bereits am Laufen. Auf die Anleihen sollen gemäß kürzlich erschienener Meldung Zahlungen erfolgen.

Phönix Solar AG (WKN: A0BVU9/ ISIN: DE000A0BVU93), aktueller Kurs um die 0,03 Euro. Im Oktober 2018 wurde über die Verwertung von Vermögensteilen berichtet.

